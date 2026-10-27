Пятка может начать атрофироваться: ортопед предупредил любительниц шпилек

Ортопед Литвиненко: шпильки каждый день могут довести до деформации стопы

Туфли на высокой шпильке могут привести к проблемам со стопами, если носить их слишком часто. Об этом в беседе с aif.ru рассказал ортопед Андрей Литвиненко.

По словам специалиста, оптимальная высота каблука составляет два-три сантиметра. При этом как слишком высокая шпилька, так и полностью плоская подошва могут негативно сказаться на здоровье ног и спровоцировать развитие плоскостопия и вальгусной деформации стопы.

«Конкретных нормативов, сколько времени максимально можно провести в модельных туфлях, нет. Есть рекомендация для девушек брать такую обувь с собой при необходимости быть на мероприятии на шпильках. То есть, на мероприятие идете в повседневной обуви, там переобуваетесь, а после завершения снова меняете модельные туфли на обычную обувь», — рассказал Литвиненко.

Он подчеркнул, что обувь на шпильке не предназначена для ежедневного ношения.

«Если носить такую обувь каждый день, будет идти перегрузка на переднюю часть стопы, на пальцы, а пятка, наоборот, начнет атрофироваться, что ведет к нарушению функции всего опорно-двигательного аппарата», — отметил врач.

Для повседневной носки Литвиненко посоветовал выбирать кроссовки с правильной амортизирующей подошвой и супинатором.

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