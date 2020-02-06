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Видео с первым полетом модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М

, 18:59 | Игорь Рязов 34

За время 34-минутного полета специалисты Минобороны провели все необходимые проверки.

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Фото, видео: РИА Новости / Виктор Толочко; Минобороны РФ

Первый полет модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М попал на видео. Ролик опубликован в YouTube-аккаунте Министерства обороны РФ.

В описании к видео говорится, что полет проходил на высоте в полторы тысячи метров и продлился 34 минуты. Испытание модернизированного самолета прошло в штатном режиме. В рамках теста специалисты провели все необходимые проверки обновленных систем и оборудования.

«В результате проведенной на Казанском авиазаводе модернизации стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160 принципиально увеличилась общая эффективность авиационного комплекса», — отметили в Минобороны.

В сообщении также говорится, что передача ракетоносцев Ту-160М в войска начнется в 2021 году. Объемы поставок должны нарастать ежегодно.

Ту-160М — глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик. Свой первый полет он совершил 2 февраля на аэродроме КАЗ имени Горбунова. Ракетоносец получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронного противодействия.

Оригинальный Ту-160 был разработан в 1970-х годах. Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец среди летчиков получил прозвище «Белый лебедь». Это самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет. Также он выделяется изменяемой геометрией крыла и наибольшей среди бомбардировщиков максимальной взлетной массой.

Как сообщал 5-tv.ru, в 2018 году Минобороны РФ и «Туполев» договорились о поставках в войска десяти ракетоносцев Ту-160М.

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