В вузах РФ увеличат количество бюджетных мест

Количество бюджетных мест в региональных вузах со следующего года будет постоянно увеличиваться. На эти цели предполагается дополнительно выделить около 70 миллиардов рублей. Об этом Владимир Путин заявил на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

По словам президента, еще 22 миллиарда уже в текущем году планируется потратить на ремонт вузов и обустройство студенческих городов. Путин подчеркнул, все силы нужно бросить на то, чтобы поднять престиж, научный статус и обеспечить качество образования.

«Прошу правительство реализовать комплекс мер по модернизации всей системы высшего образования в регионах. Решению этой задачи следует подчинить профильные и другие нацпроекты, и кстати, включая работу по развитию инфраструктур, благоустройства городов, территорий, запуску новых производств и инвестиционных проектов. И безусловно, нужно значительно повысить эффективность использования всех выделяемых ресурсов», — подчеркнул президент РФ.

Президент также отметил, что в России много талантливых молодых людей, и необходимо сделать так, что возможность раскрыться в полную силу у них была именно на родине. Поэтому решено, что в самое ближайшее время размеры поддержки молодым ученым за научные достижения будут увеличены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Совфеде одобрили идею поднять стипендии до прожиточного минимума.