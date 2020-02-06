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В вузах РФ увеличат количество бюджетных мест

, 20:59 Эфирная новость 15

На эти цели, по словам Владимира Путина, предполагается дополнительно выделить около 70 миллиардов рублей.

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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей; 5-tv.ru

Количество бюджетных мест в региональных вузах со следующего года будет постоянно увеличиваться. На эти цели предполагается дополнительно выделить около 70 миллиардов рублей. Об этом Владимир Путин заявил на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

По словам президента, еще 22 миллиарда уже в текущем году планируется потратить на ремонт вузов и обустройство студенческих городов. Путин подчеркнул, все силы нужно бросить на то, чтобы поднять престиж, научный статус и обеспечить качество образования.

«Прошу правительство реализовать комплекс мер по модернизации всей системы высшего образования в регионах. Решению этой задачи следует подчинить профильные и другие нацпроекты, и кстати, включая работу по развитию инфраструктур, благоустройства городов, территорий, запуску новых производств и инвестиционных проектов. И безусловно, нужно значительно повысить эффективность использования всех выделяемых ресурсов», — подчеркнул президент РФ.

Президент также отметил, что в России много талантливых молодых людей, и необходимо сделать так, что возможность раскрыться в полную силу у них была именно на родине. Поэтому решено, что в самое ближайшее время размеры поддержки молодым ученым за научные достижения будут увеличены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Совфеде одобрили идею поднять стипендии до прожиточного минимума.  

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