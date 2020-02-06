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  4. Путин наградил молодых ученых за развитие отечественной науки

Путин наградил молодых ученых за развитие отечественной науки

, 20:20 Эфирная новость 33

Церемония награждения трех молодых ученых состоялась в Кремле.

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Фото, видео: ТАСС / Алексей Дружинин; 5-tv.ru

Размер премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых уже в этом году — пять миллионов рублей. Владимир Путин в Кремле поздравил трех молодых исследователей — физика, биолога и психолога. Их работы совершили настоящий прорыв в науке в самых разных областях — от борьбы с раком до нанотехнологий и развития таланта у детей.

Такие громкие открытия невозможны без современной базы. И президент гарантирует — государство продолжит развитие исследовательской инфраструктуры, включая объекты класса мегасайнс.

Об авторах и их открытиях расскажет Анна Воропай.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, призвал строить инфраструктуру вокруг мегаустановок.

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