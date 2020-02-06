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Президент «Курчатовского института» призвал строить инфраструктуру вокруг мегаустановок

, 19:42 | Игорь Рязов 15

Михаил Ковальчук рассказал президенту РФ о важности возведения социальных объектов для развития науки.

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Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр; 5-tv.ru

Президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук рассказал о важности строительства инфраструктуры вокруг исследовательских мегаустановок. С речью он выступил на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, прошедшем при председательстве президента РФ Владимира Путина.

«Владимир Владимирович (Путин — Прим. ред), вашими указами были запущены два очень крупных проекта. Один — это генетический проект, включая генетическое редактирование <…> Второй ваш указ был посвящен развитию синхротронных исследований», — сказал Ковальчук в начале выступления.

По его словам, второй проект предполагает создание на территории России сложных исследовательских мегаустановок. Это, например, ускорители частиц или нейтронные реакторы. Все они должны быть объединены в общую сеть.

«От строительства установок в Гатчине, где строится реактор „ПИК“ — самый мощный в мире, до Дальнего Востока, где будет установлен на острове Русский в университете ускоритель <…> Мы получаем по всей стране целую серию центров», — обозначил планы президент «Курчатовского института».

Однако, по его словам, только строительством установок дело не должно ограничиваться. Очень важно также развивать инфраструктуру для улучшения жизни ученых — дороги, социальные объекты и другое.

«Сейчас очень важно предусмотреть развитие этой социальной структуры для строящихся центров по всей стране», — подытожил Ковальчук, отметив, что хорошая инфраструктура дает резкий толчок к развитию науки.

Ранее 5-tv.ru писал о прогнозе президента «Курчатовского института». Михаил Ковальчук считает, что через пять-семь лет Россия будет обладать лучшей исследовательской структурой в мире.

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