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Митинги против принятия закона о продаже земли проходят в Киеве

, 23:03 Эфирная новость 40

Парламент Украины на заседании в четверг отказался отменить закон «О полном общем среднем образовании».

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Фото, видео: ТАСС / Сивков Петр; 5-tv.ru

В Киеве Верховная рада отказалась отменить закон о среднем образовании — тот самый, который урезает обучение в школах на русском языке.

Теперь скандальный документ может подписать глава украинского парламента, а затем — президент Зеленский.

А вот другой, не менее громкий законопроект — о рынке украинской земли — ждет второго чтения. Продавать ли землю иностранцам? Этот вопрос вызвал в Раде споры, переходящие в крики, оскорбления и даже драки.

Вадим Хуланхов расскажет обо всем подробнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что массовые протесты против принятия закона о продаже земли проходят в Киеве.

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Митинги против принятия закона о продаже земли проходят в Киеве

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