Митинги против принятия закона о продаже земли проходят в Киеве

В Киеве Верховная рада отказалась отменить закон о среднем образовании — тот самый, который урезает обучение в школах на русском языке.

Теперь скандальный документ может подписать глава украинского парламента, а затем — президент Зеленский.

А вот другой, не менее громкий законопроект — о рынке украинской земли — ждет второго чтения. Продавать ли землю иностранцам? Этот вопрос вызвал в Раде споры, переходящие в крики, оскорбления и даже драки.

Вадим Хуланхов расскажет обо всем подробнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что массовые протесты против принятия закона о продаже земли проходят в Киеве.