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Массовые протесты против принятия закона о продаже земли проходят в Киеве

, 19:30 Эфирная новость 12

Противники закона опасаются, что земли будут распроданы иностранным компаниям через украинских посредников, что добьет еле живое сельское хозяйство страны.

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Фото, видео: ТАСС / Сивков Петр; 5-tv.ru

Массовые протесты проходят в центре Киева. Несколько тысяч человек собрались у офиса Зеленского и парламента на митинг против закона «О свободной продаже сельхозземель». Его собирается принять в окончательном чтении Верховная рада. Депутаты заявляют, что будут обсуждать документ до победного конца, ради принятия закона они даже готовы работать до утра.

В парламент приехал украинский лидер Владимир Зеленский, и он уже уговорил фракцию партии «Слуга народа» поддержать законопроект. А это большинство, так что исход более чем понятен.

Документ разработала команда Зеленского под давлением Международного валютного фонда. Противники закона опасаются, что земли будут распроданы иностранным компаниям через украинских посредников, что добьет и так еле живое сельское хозяйство Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве признали — не готовы к «возвращению» Крыма.

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