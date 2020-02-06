Телеведущий РЕН ТВ Андрей Добров получил высшую награду в области журналистики

Писатель, автор и ведущий информационно-аналитической программы «Добров в эфире» на телеканале РЕН ТВ Андрей Добров стал лауреатом премии «Золотое перо России».

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов прошла в театре «Новая опера». Мероприятие провели в рамках XXVIII (28-го) благотворительного бала прессы.

Премия «Золотое перо России» считается высшей наградой в области российской журналистки. Она присваивается за отдельные материалы, а также по совокупности выдающихся творческих достижений. В них должны быть продемонстрированы высокий профессионализм, твердая гражданская позиция и личное мужество.

«Союз журналистов России» — общероссийская общественная организация. Она объединяет около 100 тысяч человек. В нее входят более 80 региональных организации и более 40 творческих ассоциаций, гильдий и объединений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Московская прокуратура извинилась перед журналистом Иваном Голуновым за уголовное преследование.