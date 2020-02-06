Россияне проиграли финнам в матче шведского этапа Евротура

Сборная России уступила Финляндии в вынесенном матче Шведских хоккейных игр. Встреча завершилась со счетом 0:3.

Матч состоялся в Хельсинки 6 февраля. Все три шайбы россияне пропустили в начале первого периода. У финнов голы забили Тему Пулккинен (на первой минуте), Юлиус Няттинен (на шестой минуте) и Юлиус Юнттила (на седьмой минуте).

После третьей пропущенной шайбы в сборной России произошла замена вратаря. Тимура Билялова на льду сменил Александр Самонов. Больше шайб россияне не пропускали, но и отыграться не смогли.

Теперь сборной России предстоит играть против команды Швеции. Матч состоится 8 февраля в Стокгольме. Финны в этот же день сразятся с чехами.

Сейчас сборная России занимает третье место в общем зачете Евротура. У отечественной команды семь очков. Столько же в активе у шведов, хотя они отстают от россиян в разнице заброшенных и пропущенных шайб. Возглавляет турнирную таблицу команда Финляндии — 14 очков. За ней с 11 очками расположилась сборная Чехии.

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