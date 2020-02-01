Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала об увеличении груди

На странице экс-участницы комедийного шоу «Уральские пельмени» актрисы Юлии Михалковой в Instagram появился пост, в котором помощники звезды рассказали правду о ее размере груди. На снимке артистка позирует в купальнике во время отдыха на Багамах.

По словам менеджеров знаменитости, Юлия во время выступлений, где она играла роковых красавиц, пользовалась пуш-апом, добавляющим пятый размер бюста.

«До сих пор свежи воспоминания, как за кулисами весело и задорно мы с костюмерами мастерили ей и четвертый, и даже пятый размер. Свои технологии были. Делали аккуратно, чтоб как родные стали. И они стали! Мужчины до сих пор считают, что у Юлии не меньше четвертого. А женщины гадают, в какой клинике она их делала», — написали помощники Михалковой на ее странице в соцсети.

Instagram @mihalkova

В конце публикации они отметили, что на самом деле у юмористки «честный второй» размер груди. При этом она никогда не прибегала к услугам пластических хирургов.

Поклонники актрисы восприняли такое заявление с восторгом. Многие отметили шикарную фигуру звезды. Однако некоторые фанаты питали надежду, что у Юлии большой размер груди и их расстроило опровержение помощников актрисы.

«Ах какая женщина! Мне б такую»;

«Теперь моя жизнь не будет прежней»;

«Так даже лучше!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что окружение Юлии Михалковой рассказало о ее характере.