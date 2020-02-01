  1. Пятый канал
  4. Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала об увеличении груди

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала об увеличении груди

, 19:51 | Мия Субботина 41

Помощники актрисы написали в Instagram о хитрой уловке знаменитости.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @mihalkova

На странице экс-участницы комедийного шоу «Уральские пельмени» актрисы Юлии Михалковой в Instagram появился пост, в котором помощники звезды рассказали правду о ее размере груди. На снимке артистка позирует в купальнике во время отдыха на Багамах.

По словам менеджеров знаменитости, Юлия во время выступлений, где она играла роковых красавиц, пользовалась пуш-апом, добавляющим пятый размер бюста.

«До сих пор свежи воспоминания, как за кулисами весело и задорно мы с костюмерами мастерили ей и четвертый, и даже пятый размер. Свои технологии были. Делали аккуратно, чтоб как родные стали. И они стали! Мужчины до сих пор считают, что у Юлии не меньше четвертого. А женщины гадают, в какой клинике она их делала», — написали помощники Михалковой на ее странице в соцсети.

Instagram @mihalkova

В конце публикации они отметили, что на самом деле у юмористки «честный второй» размер груди. При этом она никогда не прибегала к услугам пластических хирургов.

Поклонники актрисы восприняли такое заявление с восторгом. Многие отметили шикарную фигуру звезды. Однако некоторые фанаты питали надежду, что у Юлии большой размер груди и их расстроило опровержение помощников актрисы.

«Ах какая женщина! Мне б такую»;

«Теперь моя жизнь не будет прежней»;

«Так даже лучше!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что окружение Юлии Михалковой рассказало о ее характере.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.14
0.10 69.60
0.18
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 февраля

Последние новости

20:15
Врач-косметолог объяснила, почему у Толкалиной пятна от косметической процедуры
20:13
Правительство РФ распорядилось приостановить выдачу виз гражданам КНР
20:03
Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за «сделки века»
19:58
Два человека погибли при опрокидывании снегохода в Кировской области
19:51
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала об увеличении груди
19:40
Власти Москвы опровергли информацию о закрытии школ на карантин

Сейчас читают

Иранский провидец предсказывает гибель половины человечества от коронавируса
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]