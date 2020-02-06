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Стивен Кинг свергнул Донцову с пьедестала самого издаваемого автора в России

, 23:51 | Игорь Рязов 33

Писательница «иронических детективов» не возглавила рейтинг впервые с 2012 года.

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Фото, видео: Instagram @stephenking; Pro-Books.ru; www.globallookpress.com / David Tanecek, Natalia Shakhanova

Американский писатель Стивен Кинг стал самым издаваемым автором в сфере художественной литературы в России. Рейтинг по итогам 2019 года опубликован на сайте Российской книжной палаты.

За прошлый год произведения Кинга напечатали 163 издания. Общий тираж его книг превысил отметку в 1,1 миллиона экземпляров. Число печатных листов-оттисков составило почти 32 миллиона единиц. Эти показатели обеспечили американскому автору твердое лидерство в рейтинге.

Дарья Донцова заняла вторую строчку. За 2019 год ее произведения напечатали 68 изданий. Общий тираж книг составил около 776 тысяч экземпляров. Число печатных листов-оттисков — более десяти миллионов.

Замкнула тройку лидеров Александра Маринина. Ее книги напечатали 55 изданий, общим тиражом в 500 тысяч экземпляров. Число печатных листов-оттисков составило около девяти миллионов единиц.

В ТОП-10 также вошли: Рэй Брэдбери, Татьяна Полякова, Федор Михайлович Достоевский, Агата Кристи, Татьяна Устинова, Эрих Мария Ремарк и Несбё Ю.

Стоит отметить, что Дарья Донцова возглавляла рейтинг самых издаваемых авторов в России с 2012 года. Стивен Кинг не мог обойти писательницу «иронических детективов» два года подряд: он занимал второе место в 2017-м и 2018 годах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стивена Кинга раскритиковали за заявление о том, как нужно выбирать номинантов на «Оскар».

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