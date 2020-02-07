Подверглась гипнозу: внучка Образцова о том, как перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей

Внучка знаменитого советского и российского режиссера Сергея Образцова Екатерина в интервью 5-tv.ru рассказала, как стала жертвой мошенников. По ее словам, ей позвонил злоумышленник и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что ее с финансовым счетом происходят подозрительные операции. В целях безопасности аферист попросил Образцову снять около 2,5 миллиона рублей в офисе банка и перечислить их на определенные счета.

«Люди позвонили мне по телефону. Я никогда не разговариваю с людьми (незнакомыми — Прим.ред.). Я подверглась какой-то технике гипноза, потому что дальше мои действия были просто автоматическими. <…> Люди эти всю дорогу, пока я двигалась к Сбербанку, были на проводе. <…> Мне пришло на номер 900 — Сбербанк признал, что это их номер — сообщение, что у меня изменен код. Видимо, ими это было преподнесено так, что они защищают меня, изменив код», — пояснила режиссер.

После этого, прислушавшись к рекомендациям мошенников, она пошла в банк, сняла крупную сумму и перевела ее на счета злоумышленников. Причем, по словам Образцовой, все операции были произведены моментально.

«Я должна была отправить эти деньги на счета определенные, которые мне были продиктованы. Моментально эти суммы ушли на два счета», — вспомнила Екатерина.

Театральный деятель призналась, что ее больше всего огорчает то, что после подобных случаев люди теряют доверие друг ук другу.

«Мы теряем доверие к людям, мы каждого подозреваем, это ужасно», — отметила режиссер.

Екатерина Образцова — советский и российский театральный режиссер, актриса, режиссер-мультипликатор, заслуженная артистка РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аферисты пытались получить 580 миллионов рублей со счетов умершего москвича.