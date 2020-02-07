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«Затмила бы Памелу Андерсон»: Асмус прогулялась по пляжу в сексуальном купальнике

, 8:23 | Карина Бернтгольц 96

На своей странице в Instagram звезда опубликовала соблазнительный кадр, сделанный на Мальдивах.

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Известная российская актриса Кристина Асмус уже давно завоевала любовь фанатов своим бесподобным чувством юмора. Пока другие представительницы шоу-бизнеса делают однообразные снимки, звезда «Интернов» старается как-то разбавить свой контент шутливыми и неординарными кадрами и ироничными подписями к ним.

На этот раз артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, сделанную на Мальдивах. На снимке она позирует в сексуальном алом купальнике на берегу моря. Причем Асмус запечатлена не в статичной позе, а в движении. Создается иллюзия, будто она бежит по побережью: ее волосы развиваются на ветру, взгляд направлен в сторону.

«Спасаю себя от банальной подписи к фото», — не без иронии заметила светская львица в комментарии к публикации.

Instagram @asmuskristina

Фанаты оценили чувства юмора кумира и не удержались от комплиментов к фотографии.

«Затмила бы Памелу Андерсон!»

«Спасительница Малибу!»

«Воздушная!»

«Супер. Просто огонь. Ты лучшая!» — восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Асмус подали шикарный завтрак прямо в бассейн.

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