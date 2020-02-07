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  4. Россия осуществила первый в 2020 году космический пуск с «Байконура»

Россия осуществила первый в 2020 году космический пуск с «Байконура»

, 1:01 | Нюра Незванова 25

С космодрома стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи британской компании OneWeb.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos

Россия осуществила первый в 2020 году запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи британской компании OneWeb. Трансляция доступна на YouTube-канале «Роскосмоса».

Космический пуск произошел от стартового стола в 00:42 по московскому времени. Ракета выведет на орбиту спутники в рамках создания сети спутникового интернета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что космический корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками пристыковался к МКС. Аппарат доставил на орбитальную станцию 2480 килограммов грузов. Он стартовал с космодрома «Байконур» 6 декабря ракетой-носителем «Союз-2.1а».

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