Россия осуществила первый в 2020 году космический пуск с «Байконура»

Россия осуществила первый в 2020 году запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи британской компании OneWeb. Трансляция доступна на YouTube-канале «Роскосмоса».

Космический пуск произошел от стартового стола в 00:42 по московскому времени. Ракета выведет на орбиту спутники в рамках создания сети спутникового интернета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что космический корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками пристыковался к МКС. Аппарат доставил на орбитальную станцию 2480 килограммов грузов. Он стартовал с космодрома «Байконур» 6 декабря ракетой-носителем «Союз-2.1а».