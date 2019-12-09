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Космический корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками пристыковался к МКС

, 15:10 | Карина Бернтгольц Видео 28

Аппарат доставил на орбитальную станцию 2480 килограммов грузов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками космонавтам пристыковался к Международной космической станции (МКС). Он стартовал с космодрома Байконур 6 декабря ракетой-носителем «Союз-2.1а» и уже 9-го причалил к модулю «Пирс» МКС. За стыковкой, произошедшей в автоматическом режиме, следили специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа орбитальной станции.

Как сообщают РИА Новости, корабль доставил в пункт назначения 2480 килограммов грузов. Среди них — научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, одежда, необходимые лекарства и продукты для новогоднего стола. Оливки и маслины, фисташки, финики, имбирь, мед, фундук, шоколад, конфеты, яблоки, грейпфруты, апельсины, лимоны — вот лишь часть угощений, которыми участники полета порадовали космонавтов на МКС.

Сейчас на станции находятся российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, а также астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир и представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано.

Полет «Прогресса МС-13» в 2019 году стал 21-м по счету космическим запуском для «Роскомоса».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в космос запустили корабль «Прогресс МС-13».

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