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  4. Какие задачи в сфере образования обозначил Путин на заседании Госсовета

Какие задачи в сфере образования обозначил Путин на заседании Госсовета

, 4:43 Эфирная новость 14

С 2021 года в регионах начнут увеличивать количество бюджетных мест. За четыре года на это потратят 70 миллиардов рублей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bai Xueqi, 5-tv.ru

Молодых и талантливых ученых пригласили на заседание Госсовета по науке и образованию. Его основная тема — подготовка кадров для экономики и социальной сферы. Со следующего года количество бюджетных мест в региональных вузах должно постоянно увеличиваться.

Главный вопрос сегодня — образование. Учить надо по-новому — хорошо, в том числе и в регионах. Сейчас лучшие ВУЗы в Москве и Петербурге — все едут сюда. Эту сверхконцентрацию президент призвал в будущем преодолеть, но не радикальными решениями.

На это предполагается потратить около 70 миллиардов рублей. Какие еще задачи поставил президент, знает Виктор Синеок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей.

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