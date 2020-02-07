Какие задачи в сфере образования обозначил Путин на заседании Госсовета

Молодых и талантливых ученых пригласили на заседание Госсовета по науке и образованию. Его основная тема — подготовка кадров для экономики и социальной сферы. Со следующего года количество бюджетных мест в региональных вузах должно постоянно увеличиваться.

Главный вопрос сегодня — образование. Учить надо по-новому — хорошо, в том числе и в регионах. Сейчас лучшие ВУЗы в Москве и Петербурге — все едут сюда. Эту сверхконцентрацию президент призвал в будущем преодолеть, но не радикальными решениями.

На это предполагается потратить около 70 миллиардов рублей. Какие еще задачи поставил президент, знает Виктор Синеок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей.