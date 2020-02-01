  1. Пятый канал
  4. Прощай, Брюссель! Великобритания официально покинула Евросоюз

Прощай, Брюссель! Великобритания официально покинула Евросоюз

, 2:00 | Игорь Рязов 61

Brexit состоялся 31 января в 23:00 по лондонскому времени (1 февраля в 02:00 по московскому времени).

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sascha Steinach via www.imago-images.de; Reuters; Twitter @ArchRose90

Тема:
Выход Британии из Евросоюза 104

Великобритания официально покинула Евросоюз 31 января в 23:00 по лондонскому времени (1 февраля в 02:00 по московскому времени). Теперь в рамках Brexit начался переходный период, который продлится 11 месяцев.

Переходный период был специально согласован для того, чтобы избежать серьезных потрясений, которые может вызвать развод Британии с Евросоюзом.

Теперь Соединенное королевство и 27 оставшихся стран ЕС будут договариваться об условиях будущего сосуществования и взаимодействия. В первую очередь они попытаются заключить соглашение о свободной торговле. Также в этот период Лондон должен подчиняться решениям Брюсселя, но не сможет оказывать на них влияния.

Великобритания находилась в Евросоюзе 47 лет. Покинуть сообщество граждане страны решили по итогам референдума, состоявшегося в 2016 году. За выход из ЕС высказались на 1,3 миллиона британцев больше, чем за пребывание в нем: 52% против 48%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ждет отношения России и Британии после Brexit. Самому Соединенному Королевству грозят экономические проблемы.

Тема:
Выход Британии из Евросоюза 104
1 февр
Первые минуты после Brexit: что происходит в Лондоне в ночь прощания с Евросоюзом
31 янв
Посол в Лондоне рассказал, что ждет отношения России и Британии после Brexit
31 янв
В Брюсселе, не дожидаясь Brexit, сняли флаг ЕС со здания британского постпредства
31 янв
«Позор!» — В Лондоне прошло шествие против Brexit и за Евросоюз
31 янв
Последний день в европейской семье: уже завтра Лондон отправится в свободное плавание
30 янв
Развод Великобритании и Евросоюза: чего ждать после Brexit?
29 янв
Европарламент большинством голосов одобрил выход Великобритании из ЕС
24 янв
Джонсон подписал соглашение о Brexit
24 янв
Соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза подписано в Брюсселе
23 янв
Комитет Европарламента по конституционным делам одобрил Brexit

Читайте также

-5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.14
0.10 69.60
0.18
Гороскоп на 1 февраля: растущая Луна в Тельце сулит успех в финансовых вопросах

Последние новости

3:27
Стихийный мемориал возник у рухнувшего СКК «Петербургский»
3:00
Гороскоп на 1 февраля: растущая Луна в Тельце сулит успех в финансовых вопросах
2:48
Первые минуты после Brexit: что происходит в Лондоне в ночь прощания с Евросоюзом
2:19
МВД учтет предложения по штрафам за нарушения ПДД в проекте нового КоАП
2:00
Прощай, Брюссель! Великобритания официально покинула Евросоюз
1:44
Видео: Mercedes отбросило в жилой дом после страшного ДТП на юго-западе Москвы

Сейчас читают

Что можно и категорически нельзя делать 1 февраля в Макарьев день
Зеркальная дата: что можно и категорически нельзя делать 02.02.2020
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]