Прощай, Брюссель! Великобритания официально покинула Евросоюз

Великобритания официально покинула Евросоюз 31 января в 23:00 по лондонскому времени (1 февраля в 02:00 по московскому времени). Теперь в рамках Brexit начался переходный период, который продлится 11 месяцев.

Переходный период был специально согласован для того, чтобы избежать серьезных потрясений, которые может вызвать развод Британии с Евросоюзом.

Теперь Соединенное королевство и 27 оставшихся стран ЕС будут договариваться об условиях будущего сосуществования и взаимодействия. В первую очередь они попытаются заключить соглашение о свободной торговле. Также в этот период Лондон должен подчиняться решениям Брюсселя, но не сможет оказывать на них влияния.

Великобритания находилась в Евросоюзе 47 лет. Покинуть сообщество граждане страны решили по итогам референдума, состоявшегося в 2016 году. За выход из ЕС высказались на 1,3 миллиона британцев больше, чем за пребывание в нем: 52% против 48%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ждет отношения России и Британии после Brexit. Самому Соединенному Королевству грозят экономические проблемы.