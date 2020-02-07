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Ветеран ВОВ полгода живет без отопления и горячей воды из-за отключения газа

, 9:40 Эфирная новость 56

Нечеловеческие условия проживания сказались на здоровье пенсионерки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / McPHOTO/M. Gann; via www.imago-images.de; 5-tv.ru

Ветеран Великой Отечественной войны из Самары борется за выживание. В доме, где живет 89-летняя женщина нет ни отопления, ни горячей воды. Газ отключили, а электричество пенсионерке не по карману. Ни принять душ, ни приготовить еду. Пенсионерка едва сдерживает слезы. Нечеловеческие условия проживания сказались на ее здоровье.

При этом сумма в квитанциях за коммуналку выросла в несколько раз. Случаем уже заинтересовалась прокуратура и общественники.

Светлана Бобруенко продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывает, что блокадницу-инвалида отправили на биржу труда.

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