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Случайная ошибка? Блокадницу-инвалида отправили на биржу труда

, 21:37 Эфирная новость 68

Обратившейся в бюро медико-социальной экспертизы 80-летней жительнице Петербурга чиновники рекомендовали найти работу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Birgit Koch; 5-tv.ru

В Петербурге чиновники посоветовали 80-летней пенсионерке, инвалиду третьей группы, блокаднице искать работу. И отправили в Службу занятости. Хотя, пожилая женщина хотела совсем другого: получить вторую группу инвалидности после перенесенной онкологической операции.

Ветеран труда, блокадник, ветеран Великой Отечественной войны Ольга Бударина работала до 77 лет. Даже несмотря на третью группу инвалидности.

Пенсионерка хоть и бодро выглядит, но признается, после тяжелой онкологической операции, ей нужен постоянный контроль за здоровьем. Заручившись рекомендациями врачей, отправилась оформлять документы на вторую группу. Но в бюро медико-социальной экспертизы ей отказали и цинично предложили отправиться в Службу занятости чтобы вновь устроиться на работу.

Что это — случайная ошибка? Или равнодушие со стороны представителей официальных ведомств?

Подробности в видеосюжете Ивана Уварова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Крыму заступились за чиновницу, оскандалившуюся при поздравлении блокадников.

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