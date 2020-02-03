Случайная ошибка? Блокадницу-инвалида отправили на биржу труда

В Петербурге чиновники посоветовали 80-летней пенсионерке, инвалиду третьей группы, блокаднице искать работу. И отправили в Службу занятости. Хотя, пожилая женщина хотела совсем другого: получить вторую группу инвалидности после перенесенной онкологической операции.

Ветеран труда, блокадник, ветеран Великой Отечественной войны Ольга Бударина работала до 77 лет. Даже несмотря на третью группу инвалидности.

Пенсионерка хоть и бодро выглядит, но признается, после тяжелой онкологической операции, ей нужен постоянный контроль за здоровьем. Заручившись рекомендациями врачей, отправилась оформлять документы на вторую группу. Но в бюро медико-социальной экспертизы ей отказали и цинично предложили отправиться в Службу занятости чтобы вновь устроиться на работу.

Что это — случайная ошибка? Или равнодушие со стороны представителей официальных ведомств?

Подробности в видеосюжете Ивана Уварова.

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