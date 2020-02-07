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Подросткам хотят разрешить стать самозанятыми

, 8:00 Эфирная новость 11

Школьники, достигшие 14 лет, смогут работать на себя и платить налог.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Lange; 5-tv.ru

Российским школьникам могут разрешить уже с 14 лет стать самозанятыми. То есть работать на себя, зарабатывая не больше двух с половиной миллионов в год и платить установленный налог.

Условия такие же, как и у взрослых. С такой идеей выступили в Агентстве Стратегических Инициатив. Сейчас юноши и девушки от 14 лет тоже могут работать, но для этого им каждый раз приходится получать согласие от родителей, заверенное нотариусом.

Нововведение позволить оформлять лишь один такой документ и на долгий срок. Устанавливать его родители могут сами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в вузах РФ увеличат количество бюджетных мест.

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