Полиция расследует дело об ограблении звезды «Интернов» и «Холостяка» Глинникова

Популярный российский актер, известный многим зрителям по сериалу «Интерны», а также по съемкам в шоу «Холостяк» Илья Глинников, обратился в московскую полицию с заявлением о грабеже. Звезда сообщил правоохранительным органам, что 18 января, когда он шел мимо столичного парка «Новослободский», неизвестный мужчина толкнул его в спину и выхватил из рук iPhone 11 Pro Max стоимостью 114 тысяч рублей.

Как сообщает информационное агентство «Москва», по факту произошедшего стражи порядка возбудили уголовное дело в соответствии со статьей 161 УК РФ «Грабеж». Ведется расследование. Устанавливается личность подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илья Глинников едва не лишился любимой машины. Исполнитель роли Глеба Романенко из серила «Интернеты» за одни сутки оплатил 139 штрафов ГИБДД.