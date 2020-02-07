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Вице-премьер прежнего правительства Гордеев перейдет в Госдуму

, 8:58 | Игорь Рязов Срочная новость 28

Об этом сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Бывший вице-премьер российского правительства Алексей Гордеев, курировавший сельское хозяйство, станет вице-спикером Госдумы. Об этом сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Сергей Неверов.

Гордеев получит мандат 85-летнего депутата Геннадия Кулика. Последний уже написал заявление о сложении с себя полномочий. Он станет советником председателя Госдумы.

«Важно, что он (Гордеев — Прим. ред.) является учеником Геннадия Васильевича, в свое время работал у него заместителем министра. В этом есть определенная преемственность», — отметил Неверов.

Алексею Гордееву 64 года. С 1999 по 2009 год он занимал пост министра сельского хозяйства РФ. Затем на восемь лет стал губернатором Воронежской области. В декабре 2017 года был назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе. Вице-премьером правительства стал в мае 2018-го.

В конце ноября 2019 года 5-tv.ru сообщал, что Алексей Гордеев рассказал президенту о переносе сроков маркировки молочных продуктов.

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