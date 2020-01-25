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Сергей Семак скоро станет дедушкой

, 13:18 | Светлана Александрова 76

Супруга главного тренера «Зенита» Анна, сама собиравшаяся родить или усыновить малыша, объявила, что ребенка ждет ее 20-летняя дочь Майя.

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Фото, видео: Instagram @sergey_bogdanovich_semak, @mayasemak, @annas_secret_garden

В многодетной семье главного тренера ФК «Зенит» Сергея Семака скоро появится еще один малыш. Его супруга Анна, неоднократно говорившая, что хочет родить или усыновить ребенка, сообщила в своем Instagram, что ее 20-летняя дочь Майя беременна.

«Не могу больше молчать! Мы ждем ребенка!!!», — написала она.

Instagram @annas_secret_garden

Анна Семак призналась, что на фоне собственных сомнений в последнее время ее постоянно преследовала мысль, что «малыш уже где-то есть». Замысел Вселенной прояснился, когда она вернулась домой.

«Вернувшись из Непала, я встретила старшую дочь. Она была взволнована, хотела поговорить со мной и отцом наедине. Вот тогда-то я и поняла кто он — этот малыш, которого я почувствовала сердцем где — то во Вселенной. Это мой внук. Господи, как можно сделать абсолютно счастливых людей еще более счастливыми?» — восклицает будущая бабушка.

По ее словам, она уже предупредила Майю и ее 21-летнего мужа Женю, чтобы о няне даже не думали — пока студенты продолжают учебу, помогать воспитывать малыша будут бабушка с дедушкой.

«Молодая рок-н-рольная бабушка, управляющая катером — это и лучший друг, и самый надежный уход», — уверена Анна Семак.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Анна Семак говорила, что хочет усыновить темнокожего ребенка. В семье Семаков семеро детей — пятеро общих и по одному от первого брака. А еще приемная дочь Таня — инвалид от рождения. 20-летняя Майя — Дочь Анны от первого брака.

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