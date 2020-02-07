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«Найдут в канаве»: Бывшие подчиненные вымогали четыре миллиона у бизнесвумен

, 11:27 | Василий Заика 34

Генеральный директор одной из московских фирм обратилась за помощью к стражам порядка.

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

Бывшие сотрудники одной из московских фирм решили «поставить на бабки» ее руководителя. 47-летняя генеральный директор организации обратилась за помощью к стражам порядка.

Женщина рассказала в полиции, что ей угрожают расправой двое экс-подчиненных. Руководитель фирмы отметила, что не так давно уволила технического директора, а вслед за ним заявление об уходе написала и коммерческий директор. По мнению гендиректора, ее сотрудники занимались самоуправством и без ее ведома проводили сделки, которые негативно отразились на финансовых показателях компании.

5 февраля в бизнес-центре к бизнесвумен подошла ее бывшая работница и потребовала выплатить три миллиона рублей. Вымогательница заявила, что в противном случае «твое тело найдут в канаве, если вообще найдут». Вскоре на мобильный телефон гендиректора пришло сообщение с корректировкой суммы. Бывшие работники стали требовать уже более 3,8 миллиона рублей.

Женщина восприняла поступившую угрозу серьезно и написала заявление в полицию.

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