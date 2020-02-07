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Бизнесмен расстрелял сына-полицейского под Нижним Новгородом

, 12:37 | Василий Заика 8

ЧП произошло в поселке городского типа Ардатов. Подозреваемый задержан.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Бизнесмен расстрелял сына-полицейского из травматического пистолета в Нижегородской области. Как сообщили в региональном главке МВД, ЧП произошло в поселке городского типа Ардатов.

По версии следствия, 49-летний владелец местной автозаправки после злоупотребления спиртным учинил ссору с женой. 24-летний сын мужчины решил заступиться за мать. В этот момент предприниматель выхватил оружие и выстрелил в парня.

Пострадавший полицейский находится в реанимации с тяжелыми травмами. Возбуждено уголовное дело. Дебошира отправили под домашний арест.

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