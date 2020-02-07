Бизнесмен расстрелял сына-полицейского под Нижним Новгородом

Бизнесмен расстрелял сына-полицейского из травматического пистолета в Нижегородской области. Как сообщили в региональном главке МВД, ЧП произошло в поселке городского типа Ардатов.

По версии следствия, 49-летний владелец местной автозаправки после злоупотребления спиртным учинил ссору с женой. 24-летний сын мужчины решил заступиться за мать. В этот момент предприниматель выхватил оружие и выстрелил в парня.

Пострадавший полицейский находится в реанимации с тяжелыми травмами. Возбуждено уголовное дело. Дебошира отправили под домашний арест.