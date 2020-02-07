Обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан вернули в СИЗО, сообщает РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр решение о ее освобождении.

«Кассационное представление (заместителя генпрокурора — Прим.ред.) удовлетворить, постановление Первого апелляционного суда общей юрисдикции отменить, передать материал на новое рассмотрение в Первый апелляционный суд общей юрисдикции в ином составе», — цитирует агентство решение судебной коллегии.

По версии следствия, Карина Цуркан могла передавать иностранным спецслужбам данные о поставках электроэнергии в самопровозглашенные республики Донбасса и на территорию Крыма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что арестованы счета и деньги обвиняемой в шпионаже Цуркан на сумму 451 миллион рублей.