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Банк России снизил ключевую ставку шестой раз подряд

, 15:16 | Игорь Рязов 30

В ЦБ предупредили, что в скором времени показатель может быть снижен еще раз.

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Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил; Известия / Александр Казаков, Константин Кокошкин

Банк России снизил ключевую ставку шестой раз подряд — на 25 базисных пунктов, до 6% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года», — объяснили в ЦБ причины снижения ключевой ставки.

Там же отмечается, что регулятор допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров.

Прогноз по инфляции на 2020 год Банк России оставил на уровне 3,5-4%. Объявленные властями меры социальной поддержки не должны ее ускорить. Рост ВВП в прошлом году, по оценке регулятора, составил 1,3%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поздравил министров с низкой инфляцией и ростом доходов россиян.

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