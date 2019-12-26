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Путин поздравил министров с низкой инфляцией и ростом доходов россиян

, 2:45 Эфирная новость 9

В ходе трех встреч — с членами правительства, представителями регионов и крупным бизнесом — президент РФ отметил, что главной целью является улучшение уровня жизни россиян.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Три важнейших встречи провел сегодня президент, подводя итоги уходящего года: с правительством, с представителями регионов и ведомств и крупным бизнесом.

И если дела в экономике в целом оценили, как неплохие: инфляция на рекордно низком уровне в 3%, рубль укрепляется, то отдельные направления вызывают беспокойство. Например, нацпроекты буксуют, о них не знает треть населения.  А главное, не чувствуют изменений. И как в этом может помочь крупный бизнес?

Подробности в видеосюжете Виктора Синеока.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около миллиона семей получили поддержку в рамках нацпроектов в 2019 году.

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