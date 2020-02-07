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  4. В Челябинске пассажир изнасиловал водителя такси

В Челябинске пассажир изнасиловал водителя такси

, 15:14 | Василий Заика 42

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.

Фото: Известия / Александр Казаков

Житель Челябинска изнасиловал водителя такси. Как сообщают местные СМИ, 19-летний подвыпивший парень вызвал машину, чтобы уехать домой. Когда таксомотор прибыл к месту назначения, пассажира разморило, и он оказался не в силах даже войти в подъезд.

29-летняя таксистка сжалилась над пьянчугой и решила отвезти его обратно к друзьям. В этот момент парень пришел в себя, приставил к горлу женщины заточку и изнасиловал. Удовлетворив свою похоть, злоумышленник сел за руль и несколько часов катал пострадавшую по городу.

Водитель такси приняла решение не сопротивляться, так как боялась, что ее ребенок может остаться сиротой.

Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело. 7 февраля суд отправил насильника под арест.

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