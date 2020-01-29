Беременную жительницу Новосибирска зверски убил бывший сожитель. Как стало известно 5-tv.ru, 33-летняя женщина скрывалась от экс-возлюбленного на съемной квартире. 34-летний мужчина выследил беглянку и подкараулил в подъезде дома на улице Кирова.

На записи с камеры наблюдения видно, как предполагаемый злоумышленник подошел к своей пассии, приобнял и нажал кнопку вызова лифта. В этот момент женщина предприняла попытку к бегству и ринулась к выходу, но вырваться из рук мужчины не смогла.

Подозреваемый завел ее обратно и нанес несколько ножевых ранений. После того как пострадавшая упала, бывший сожитель нанес ей два удара ногой по голове и скрылся.

Пользователи социальных сетей утверждают, что женщина сумела доползти до третьего этажа, где ее обнаружили соседи и вызвали скорую помощь. В результате, несмотря на усилия медиков, она скончалась. Спасти ребенка женщины врачам также не удалось.

Подозреваемый в зверской расправе был объявлен в розыск и вскоре задержан правоохранителями в Омске. Мужчину доставили в Новосибирск, с ним работают следователи.

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