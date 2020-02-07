Любовь Толкалина в свои 41 способна дать фору любой старлетке. Актриса выложила у себя в аккаунте откровенное фото, которое взбудоражило общественность. Зачем звезда снялась обнаженной? Как отнеслась к этому ее дочь? Из-за чего наследница артистки Мария не хочет идти по стопам знаменитой мамы? И почему Толкалина не собирается замуж? Узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

«У меня действительно много фотографий „ню“. Их несколько десяток папок», — признается знаменитая актриса.

Экс-супруга режиссера Егора Кончаловского недавно вновь заставила всех говорить о себе. Но предметом для дискуссии стала вовсе не новая актерская работа, а пикантное фото актрисы.

«Эти снимки ничего не говорят обо мне, это картинка!» — уверяет Толкалина.

Восемнадцатилетняя дочь артистки Мария тягу мамы к фотографиям в стиле «ню» не разделяет.

«Мы немножечко разного мнения по поводу откровенных фотографий, я их не выкладываю по другой причине. Потому что у меня другие подписчики и они немного по-другому это воспринимают», — признается дочь Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская.

При этом наследница артистки восхищается физической формой Любови.

«Ну, я бы очень сильно хотела, чтобы мне передалась ее генетика, потому что это круто», — говорит Мария.

Толкалина уверяет: ее внешний вид — это в первую очередь спорт и питание:

«У меня до сих пор нет проблем с фигурой, потому что я занимаюсь йогой, я занимаюсь кундалини. И всем рекомендую перестать есть мясо, рыбу и хлеб».

Из-за гастрономических предпочтений мамы, Марии тоже пришлось забыть про мясо.

«Просто потому, что у нас пропало мясо в доме в какой-то момент», — с легкой иронией сетует дочь актрисы.

Впрочем, сейчас девушка вольна есть все что угодно. В прошлом году вместе со своим молодым человеком Никитой она переехала из Москвы в Санкт-Петербург. По сообщениям СМИ, избранник наследницы известной династии старше ее на восемь лет. Он сооснователь и руководитель IT-компании. Мария рассказала — возлюбленный против того, чтобы она выбрала актерскую карьеру:

«Мой молодой человек, который в будущем станет моим мужем скоро, и мы уже готовимся к этому событию, он не очень разделяет такое открытое поведение».

Дочь Толкалиной не хочет, чтобы ее карьера шла вразрез с отношениями, как это получилось у Любови. По мнению Марии, мама всегда была больше про творчество, чем про семью.

«У нее и настроение, и образ зависят от времени года, от распорядка дня ее. Это все очень сложно. Мамы дома нет!» — рассказывает Мария.

Отчасти из-за этого с Любовью и расстался Егор Кончаловский. Они разошлись в 2009-м, но объявили об этом официально лишь спустя восемь лет. В прошлом году в одном из интервью режиссер рассказал, почему их гражданский брак распался:

«Любовь ведет образ жизни, который ей нравится. Он заключается в вечном движении. Стабильность — не про нее. Люба — очень воздушный человек. В этом и заключались сложности нашей совместной жизни. Нам было трудно сосуществовать под одной крышей. Я всегда хотел какой-то стабильности, но с ней в этом плане тяжело».

Сейчас у 54-летнего Кончаловского новая семья. Его супругой стала юрист Мария Леонова. Она младше мужа на 18 лет. Пара воспитывает сына Тимура.

Любовь Толкалина от одиночества тоже не страдает.

«Мое сердце занято», — уверяет актриса.

Избранником артистки стал Саймон Басс — 53-летний британский композитор. Музыкант живет в Лондоне и пишет музыку для многих известных исполнителей, включая Мадонну и Робби Уильямса. Познакомил пару Борис Гребенщиков. По словам Толкалиной, их отношения длятся уже четыре года.

Пока Толкалина не хочет замуж, объясняя это тем, что уже была в браке. Но насчет возможного материнства, Любовь не была так категорична:

«Вы такие интимные вопросы задаете. Я не могу ответить на них. Это не я решаю!»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Толкалина полностью разделась из-за хейта ее голой ступни.