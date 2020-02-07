К месту жесткой посадки вертолета направились спасатели. Как стало известно 5-tv.ru, на борту вертолета могут находиться три человека — два пассажира и пилот. Летательный аппарат предположительно находится в Лаишевском районе Татарстана. Туда направились сотрудники экстренных служб на судне на воздушной подушке.
К месту жесткой посадки вертолета направились спасатели
Сегодня, 17:51 | Марина Неруцких Происшествия Срочная новость 49
Вертолет предположительно находится в Лаишевском районе Татарстана.
Фото: www.globallookpress.com / Horst Galuschka
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