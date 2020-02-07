  1. Пятый канал
  4. К месту жесткой посадки вертолета направились спасатели

К месту жесткой посадки вертолета направились спасатели

, 17:51 | Марина Неруцких Срочная новость 49

Вертолет предположительно находится в Лаишевском районе Татарстана.

Фото: www.globallookpress.com / Horst Galuschka

К месту жесткой посадки вертолета направились спасатели. Как стало известно 5-tv.ru, на борту вертолета могут находиться три человека — два пассажира и пилот. Летательный аппарат предположительно находится в Лаишевском районе Татарстана. Туда направились сотрудники экстренных служб на судне на воздушной подушке.

Читайте также

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
63.47
0.67 69.63
0.55
Натальная карта: Что это и как влияет на судьбу?

Последние новости

18:51
Масочный режим из-за эпидемии гриппа и угрозы коронавируса вводят в Хабаровске
18:40
ТОП-10 самых популярных профессий 2019 года
18:40
Суд арестовал замначальника Генштаба ВС РФ Халила Арсланова
18:32
СКР проверяет обстоятельства жесткой посадки вертолета под Казанью
18:31
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при жесткой посадке вертолета под Казанью
18:29
Один человек погиб при крушении вертолета в Татарстане

Сейчас читают

Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]