К месту жесткой посадки вертолета направились спасатели. Как стало известно 5-tv.ru, на борту вертолета могут находиться три человека — два пассажира и пилот. Летательный аппарат предположительно находится в Лаишевском районе Татарстана. Туда направились сотрудники экстренных служб на судне на воздушной подушке.