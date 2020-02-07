СКР проверяет обстоятельства жесткой посадки вертолета под Казанью

Следственный комитет выясняет обстоятельства авиационного инцидента с участием вертолета Bell-407 в Татарстане.
«По предварительным данным, вертолет пропал с радаров вблизи населенного пункта Лаишево. Следователи и криминалисты выехали на место инцидента. Организована доследственная проверка. По маршруту следования вертолета вылетела поисковая группа», — сообщил представитель Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.
Спасатели с воздуха заметили, что один человек жив, судьба остальных неизвестна.
Как передавал 5-tv.ru, вертолет принадлежит компании «Восток-Транс».