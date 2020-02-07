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  4. СКР проверяет обстоятельства жесткой посадки вертолета под Казанью

СКР проверяет обстоятельства жесткой посадки вертолета под Казанью

, 18:32 | Сергей Зеленский Эксклюзив 54

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились три человека.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Следственный комитет выясняет обстоятельства авиационного инцидента с участием вертолета Bell-407 в Татарстане.

«По предварительным данным, вертолет пропал с радаров вблизи населенного пункта Лаишево. Следователи и криминалисты выехали на место инцидента. Организована доследственная проверка. По маршруту следования вертолета вылетела поисковая группа», — сообщил представитель Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

Спасатели с воздуха заметили, что один человек жив, судьба остальных неизвестна.

Как передавал 5-tv.ru, вертолет принадлежит компании «Восток-Транс».

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