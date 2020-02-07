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Подчиненный погибшего депутата Хайруллина: «Весь день летал по делам»

, 19:18 | Сергей Зеленский Эксклюзив 277

Политик и бизнесмен скончался в результате жесткой посадки вертолета под Казанью.

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Фото, видео: РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Сотрудник приемной депутата Госдумы Айрата Хайруллина рассказал о последнем дне погибшего при жесткой посадке вертолета под Казанью.

«Он летал сегодня целый день по своим делам», — рассказал мужчина 5-tv.ru.

В Татарстане жесткую посадку совершил вертолет Bell 407 кампании «Восток-Транс». По данным МЧС республики, воздушное судно должно было в 16:21 по московскому времени (совпадает с местным) произвести отметку в пункте назначения в населенном пункте Матюшино, но не сделало этого. На борту вертолета ориентировочно находились три человека (командир экипажа и два пассажира).

Борт следовал по маршруту из населенного пункта Левашево Алексеевского муниципального района в поселок Матюшино Лаишевского муниципального района.

Как передавал 5-tv.ru, 49-летний Айрат Хайруллин входил в комитет Госдумы по аграрной политике.

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