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  4. Первые кадры с места крушения вертолета депутата Хайруллина

Первые кадры с места крушения вертолета депутата Хайруллина

, 18:59 | Марина Неруцких 536

Bell-409 с 49-летним парламентарием на борту совершил жесткую посадку вблизи Казани.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появились первые кадры с места крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина.  Вертолет Bell-409 с 49-летним парламентарием на борту совершил жесткую посадку вблизи Казани. 

Воздушное судно пропало с радаров в 16.21 по московскому времени (совпадает с местным) в 28 километрах от столицы Татарстана. Кроме Хайруллина на борту вертолета находились еще два человека, они госпитализированы в тяжелом состоянии.

49-летний Хайруллин входил в комитет Госдумы по аграрной политике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СКР проверяет обстоятельства жесткой посадки вертолета под Казанью.

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