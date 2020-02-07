Первые кадры с места крушения вертолета депутата Хайруллина

В распоряжении 5-tv.ru появились первые кадры с места крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина. Вертолет Bell-409 с 49-летним парламентарием на борту совершил жесткую посадку вблизи Казани.

Воздушное судно пропало с радаров в 16.21 по московскому времени (совпадает с местным) в 28 километрах от столицы Татарстана. Кроме Хайруллина на борту вертолета находились еще два человека, они госпитализированы в тяжелом состоянии.

49-летний Хайруллин входил в комитет Госдумы по аграрной политике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СКР проверяет обстоятельства жесткой посадки вертолета под Казанью.