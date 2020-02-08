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«Мы встретимся на небесах»: жена Эмметта из «Сумерек» потеряла ребенка

, 6:18 | Валентин Черников 29

У супруги актера Келлана Латса случился выкидыш на шестом месяце беременности.

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Фото, видео: Instagram @brittanylynnlutz

Трагедия в семье актера «Сумерек» Келлана Латса потрясла фанатов. Его супруга Бриттани Гонзалес потеряла ребенка на шестом месяце беременности. Печальной новостью она поделилась с подписчиками в Instagram.

«Малышка, я была так счастлива видеть твое маленькое личико на мониторе во время УЗИ и чувствовать твое шевеление внутри. Не знаю, почему так случилось, но успокаиваю себя тем, что ты никогда не испытаешь боли, а твое сердце никто никогда не разобьет. Ты сейчас в руках Иисуса, и однажды мы встретимся с тобой по-настоящему — на небесах», — написала Бриттани.

Instagram @brittanylynnlutz

Как уточняет портал «СтарХит», в ноябре исполнитель роли Эмметта Каллена в известной на весь мир фэнтезийной мелодраме и его жена актриса Гонзалес обрадовали поклонников новостью о будущем пополнении в семействе. Пара подготовилась к появлению дочери. Все полгода беременность протекала нормально. Но случился выкидыш. Медики чудом спасли жизнь Бриттани. Ей понадобилось переливание крови, в больнице она провела несколько дней.

Актер находился рядом с благоверной и держал ее за руку. Сейчас влюбленные мечтают начать жизнь заново и поскорее оправиться от произошедшего. Фанаты уверены, что они снова попробуют стать родителями.

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