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«Прекрасный способ помолчать»: Канделаки удивила фанатов необычным фото

, 11:36 | Анастасия Игонина 3

Телеведущая поделилась с подписчиками экстравагантным снимком.

Фото: Instagram @tina_kandelaki

Тина Канделаки поделилась с поклонниками экстравагантным снимком. Фото, появившееся на странице звезды в Instagram, вызвало бурную реакцию фолловеров.

В своем аккаунте телеведущая опубликовала собственный портрет в светлой майке. Для создания образа использовалось минимум макияжа, нет аксессуаров. Акцент на лице Канделаки сделан на губы — рот звезды заклеен ярко-красным гелевым патчем.

 
 
 
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Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

По словам Тины, это увлажняющий патч, помогающий ухаживать за кожей губ. Бьюти-средство выходит далеко за контур губ, что создает иллюзию огромного рта. Впрочем, поклонникам такое средство понравилось.

«Прекрасный способ помолчать!»

«Тина, вы эталон женской красоты.»

«Хочу такие же!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Канделаки показала редкое фото дочери.

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