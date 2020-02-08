«Прекрасный способ помолчать»: Канделаки удивила фанатов необычным фото

Тина Канделаки поделилась с поклонниками экстравагантным снимком. Фото, появившееся на странице звезды в Instagram, вызвало бурную реакцию фолловеров.

В своем аккаунте телеведущая опубликовала собственный портрет в светлой майке. Для создания образа использовалось минимум макияжа, нет аксессуаров. Акцент на лице Канделаки сделан на губы — рот звезды заклеен ярко-красным гелевым патчем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 7 Фев 2020 в 5:27 PST

По словам Тины, это увлажняющий патч, помогающий ухаживать за кожей губ. Бьюти-средство выходит далеко за контур губ, что создает иллюзию огромного рта. Впрочем, поклонникам такое средство понравилось.

«Прекрасный способ помолчать!»

«Тина, вы эталон женской красоты.»

«Хочу такие же!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Канделаки показала редкое фото дочери.