Шесть человек пострадали в тройном ДТП в Томске

На пересечении проспектов Ленина и Кирова в Томске столкнулись автобус, троллейбус и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора городского Центра организации и контроля пассажироперевозок Дениса Равинского.

«По предварительным данным, пострадавших шесть человек. Это пассажиры автобуса», — сказал Равинский.

По данным регионального УМВД ДТП произошло около 12:15 (08.15 по московскому времени) на пересечении проспектов Ленина и Кирова.

«По предварительной информации, автобус ПАЗ-32054, под управлением 63-летнего мужчины, при выезде с проспекта Кирова на проспект Ленина, совершил столкновение со стоящим перед светофором троллейбусом и автомобилем Toyota», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сегодня в Томске с утра был довольно сильный снегопад.