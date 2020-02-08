  1. Пятый канал
  4. Шесть человек пострадали в тройном ДТП в Томске

Шесть человек пострадали в тройном ДТП в Томске

, 10:15 | Марина Неруцких Срочная новость 28

На пересечении проспектов Ленина и Кирова столкнулись автобус, троллейбус и легковой автомобиль.

Фото: Известия / Алексей Майшев

На пересечении проспектов Ленина и Кирова в Томске столкнулись автобус, троллейбус и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора городского Центра организации и контроля пассажироперевозок Дениса Равинского.

«По предварительным данным, пострадавших шесть человек. Это пассажиры автобуса», — сказал Равинский.

По данным регионального УМВД ДТП произошло около 12:15 (08.15 по московскому времени) на пересечении проспектов Ленина и Кирова.

«По предварительной информации, автобус ПАЗ-32054, под управлением 63-летнего мужчины, при выезде с проспекта Кирова на проспект Ленина, совершил столкновение со стоящим перед светофором троллейбусом и автомобилем Toyota», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сегодня в Томске с утра был довольно сильный снегопад.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.47
0.67 69.63
0.55
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний

Последние новости

11:36
«Прекрасный способ помолчать»: Канделаки удивила фанатов необычным фото
11:23
Boeing-737, вылетавший из Вьетнама в Москву, прервал взлет и вернулся к терминалу
11:11
«Ням-ням»: Каменских сфотографировалась в нижнем белье во время шопинга
11:00
Шарады и галстук-бабочка: эксперт рассказала, как привлечь внимание мужчин
10:51
Граждан РФ среди пострадавших в массовой драке в Казахстане нет
10:40
«Что с ногами?» — неравномерный загар Тодоренко смутил подписчиков

Сейчас читают

Конец света 2020: уфологи пророчат гибель человечества из-за парада планет
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости СМИ2

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]