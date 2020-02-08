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Поклонники подозревают, что Серябкина тайно вышла замуж — фото доказательства

, 14:09 | Анастасия Игонина 42

Фолловеры рассмотрели на снимках Ольги верный знак того, что певица сменила статус.

Фото: Instagram @seryabkina

Поклонники Ольги Серябкиной взволнованы — они предполагают, что певица могла тайно выйти замуж. Поводом для этого стало новое фото звезды в Instagram.

В профиле звезда разместила собственный портрет, не указывая автора фото. На снимке Серябкина позирует в массивных очках с желтыми стеклами, поднеся руки к лицу. На безымянном пальце правой руки виднеется крупное золотое кольцо, очень похожее на обручальное.

 
 
 
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Публикация от Ольга Серябкина (@seryabkina)

«Замужем что ли?» — озадачились фанаты.

В пользу догадок подписчиков говорит комментарий Кати Кищук — до 2019 года артистки вместе выступали в составе группы SEREBRO. Звезда оставила под фото коллеги послание с несколькими эмодзи в виде кольца с бриллиантом. Сама Серябкина слухи пока никак не комментирует.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Серябкина официально сменила имя после ухода от Фадеева.

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