Спецназовцы вывели сотни людей из ТЦ, в котором скрывается таиландский стрелок

Спецназовцы вывели сотни людей из ТЦ в городе Накхонратчасима, в котором скрывается стрелок. О проведении операции бойцами спецназа сообщает министерство обороны Таиланда.

В результате стрельбы, открытой военнослужащим в Накхонратчасиме погибли 17 человек. После того как старший сержант Чакрапхан напал на своих сослуживцев, он скрылся с места преступления на автомобиле и он укрылся в ТЦ города Terminal 21. В одном из самых популярных торговых центров города злоумышленник захватил заложников, по данным местных СМИ, не менее 16 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян среди пострадавших при стрельбе в Накхонратчасиме нет.