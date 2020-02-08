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Спецназовцы вывели сотни людей из ТЦ, в котором скрывается таиландский стрелок

, 19:16 | Марина Неруцких 42

О ходе операции сообщает министерство обороны страны.

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Фото, видео: Twitter @KhaosodEnglish, @maylalice

Спецназовцы вывели сотни людей из ТЦ в городе Накхонратчасима, в котором скрывается стрелок. О проведении операции бойцами спецназа сообщает министерство обороны Таиланда.

В результате стрельбы, открытой военнослужащим в Накхонратчасиме погибли  17 человек. После того как старший сержант Чакрапхан напал на своих сослуживцев, он скрылся с места преступления на автомобиле и он укрылся в ТЦ города Terminal 21. В одном из самых популярных торговых центров города злоумышленник захватил заложников, по данным местных СМИ, не менее 16 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян среди пострадавших при стрельбе в Накхонратчасиме нет. 

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