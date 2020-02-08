Модель Анастасия Квитко опубликовала пикантный снимок в крошечном черном кружевном белье. Звезда разместила «горячий» кадр на своей странице в Instagram.

25-летняя манекенщица, известная в сети как «русская Кардашьян», позировала перед камерой в сексуальном кружевном белье. Экстремально крошечные трусики эффектно подчеркнули пышные формы знаменитости. Кружевной бюстгальтер с глубоким декольте идеально выделил ее объемный бюст.

«Хороших выходных», — пожелала поклонникам звезда.

Instagram @anastasiya_kvitko

Фолловеры со всех уголков планеты выразили восхищение знаменитой блондинке и осыпали ее самыми смелыми комплиментами под постом. Снимок за полчаса набрал свыше 35 тысяч отметок «мне нравится».

«Такая красивая»;

«Вы похожи на греческую богиню!»

«Красавица»;

«Королева», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «русская Кардашьян» в облегающих леггинсах показала пышные формы.