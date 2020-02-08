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  4. Сборная России по хоккею потерпела второе поражение на шведском этапе Евротура

Сборная России по хоккею потерпела второе поражение на шведском этапе Евротура

, 20:47 | Марина Неруцких Срочная новость 52

Подопечные Алексея Кудашева проиграли команде Швеции со счетом 2:5.

Фото: ТАСС / Johanna Lundberg

Сборная России по хоккею потерпела второе поражение на шведском этапе Евротура. Российские хоккеисты проиграла команде Швеции со счетом 2:5. Матч второго тура Шведских хоккейных игр состоялся в Стокгольме.

Первую шайбу хоккеисты сборной России забросил на 48 минуте Павел Порядин. Через семь минут отличился Павел Кудрявцев.

После двух матчей россияне занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице Шведских игр, не набрав очков. Лидируют шведы (6), вторыми идут чехи (3), третьими — финны (3).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне проиграли финнам в матче шведского этапа Евротура.

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