Сборная России по хоккею потерпела второе поражение на шведском этапе Евротура. Российские хоккеисты проиграла команде Швеции со счетом 2:5. Матч второго тура Шведских хоккейных игр состоялся в Стокгольме.

Первую шайбу хоккеисты сборной России забросил на 48 минуте Павел Порядин. Через семь минут отличился Павел Кудрявцев.

После двух матчей россияне занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице Шведских игр, не набрав очков. Лидируют шведы (6), вторыми идут чехи (3), третьими — финны (3).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне проиграли финнам в матче шведского этапа Евротура.