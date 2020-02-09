Поддержка ученых и подготовка кадров: молодых людей в науке становится все больше

Китай до сих пор не передал штамм нового коронавируса другим государствам, в том числе и России. А без штамма выпустить вакцину очень проблематично. Многие уже заподозрили китайцев в том, что они делают это намеренно. Тем не менее сейчас российские специалисты работают над созданием вакцины по доступным источникам. И то, что мы можем сделать спасительное лекарство в стране уже не раз доказывали.

Последний пример — создание в прошлом году новой вакцины против лихорадки Эбола. Она не вызывает осложнений и считается самой безопасной в мире. Так что квалифицированных ученых у нас хватает. И что важно — молодых ученых. Это к вопросу о том, что многие привыкли относить все успехи российской науки к советскому наследию. Лучших из лучших 6 февраля принимали в Кремле. Там состоялась церемония вручения премии президента в области науки и инноваций для молодых специалистов.

«Я в Послании, если вы обратили внимание, говорил, что и сейчас в отечественных научных коллективах работает много молодых людей. Ожидается, что к середине десятилетия каждый второй ученый в России будет моложе 40 лет. Наше научное сообщество станет одним из самых молодых в мире. Эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких последних лет, и, надеюсь, так и будет. Эта энергия, помноженная на талант, на знания, обязательно даст свой позитивный результат для страны», — сказал Владимир Путин.

В этом году лауреатами премии стали доктор психологических наук Александр Веракса — он создал собственную и крайне эффективную систему обучения детей, которые растут в век бурной цифровой трансформации. Доктор физико-математических наук Сергей Макаров предложил уникальный метод создания сверхмалых оптических устройств. На стыке сразу нескольких наук — физики, биологии, медицины — работает Марина Ширманова. В лаборатории под ее руководством успешно разрабатываются принципиально новые методы изучения злокачественных опухолей.

Размер премии для молодых ученых, учрежденной в 2008 году, с этого года составляет пять миллионов рублей.

Поддержка ученых, подготовка кадров и укрепление высшей школы в регионах, стали главными темами заседания Госсовета, который прошел сразу после церемонии награждения.

Одна из основных проблем прямо сейчас — это концентрация образовательных ресурсов в Москве и Петербурге. В двух мегаполисах действует более двухсот ВУЗов. Но страна у нас большая. К тому же в разных регионах спрос на специалистов тоже разный. И важно именно на местах создать условия для их обучения.

«Выбор многих выпускников школ в регионах хорошо понимаю. Они уезжают в столицы, где и образование лучше, и жизнь интереснее. Это мы с вами прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. И зачастую уже не возвращаются молодые люди туда, где родились, выросли. Регионы теряют самое ценное при этом — таланты, кадры, молодежь. Вы знаете, звучат призывы повсеместно вернуть в ВУЗы систему распределения. Сам многократно это слышал, встречаюсь с этими предложениями почти на каждой встрече с общественностью. Но вновь повторю: обязаловкой мы ничего не решим. Жизнь кардинально поменялась. Нужны условия для самореализации молодых людей, современные, привлекательные стандарты жизни и учебы», — сказал российский лидер.

Уже со следующего года будет увеличиваться количество бюджетных мест в вузах в тех регионах, которые больше всего нуждаются в современных, молодых и перспективных кадрах. На эти цели за четыре года будет выделено 70 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Ковальчук провел День науки в Курчатовском институте.