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  4. Михаил Ковальчук провел День науки в Курчатовском институте

Михаил Ковальчук провел День науки в Курчатовском институте

, 21:48 | Сергей Зеленский 28

Мероприятие посетили министры науки и высшего образования, а также просвещения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, а также министр просвещения РФ Сергей Кравцов в сопровождении президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука посетили легендарный исследовательский центр. Визит руководителей ведомств был приурочен к Дню российской науки.

Министры ознакомились с научно-исследовательской и технологической инфраструктурой института, а также осмотрели мегаустановки и научные лаборатории Курчатовского института — специализированный источник синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов», новейший токамак Т15, лаборатории медико-биологического комплекса. На мероприятии также присутствовал директор «Курчатовского института» Александр Благов.

Кроме того, министры расписались в книге почетных гостей в мемориальном доме Игоря Курчатова, основателя НИЦ.

В Доме ученых имени Александрова Ковальчук и гости института открыли выставку «Крымский мост — воплощенная мечта», которая включает в себя изображения всех этапов возведения грандиозной переправы.

«Именно это сооружение объединяет в себе все современные достижения ученых», — отметил Ковальчук.

В рамках традиционных Научных суббот Курчатовского института, которые проводятся для школьников, его президент прочел лекцию «Вызовы будущего». Он рассказал об основных направлениях развития науки и технологий и последствиях этого для всего мира.

Ранее в феврале на прошедшем при председательстве президента РФ Владимира Путина заседании Госсовета и Совета по науке и образованию Михаил Ковальчук рассказал о важности строительства инфраструктуры вокруг исследовательских мегаустановок.

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