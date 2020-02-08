Михаил Ковальчук провел День науки в Курчатовском институте

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, а также министр просвещения РФ Сергей Кравцов в сопровождении президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука посетили легендарный исследовательский центр. Визит руководителей ведомств был приурочен к Дню российской науки.
Министры ознакомились с научно-исследовательской и технологической инфраструктурой института, а также
Кроме того, министры расписались в книге почетных гостей в мемориальном доме Игоря Курчатова, основателя НИЦ.
В Доме ученых имени Александрова Ковальчук и гости института открыли выставку «Крымский мост — воплощенная мечта», которая включает в себя изображения всех этапов возведения грандиозной переправы.
«Именно это сооружение объединяет в себе все современные достижения ученых», — отметил Ковальчук.
В рамках традиционных Научных суббот Курчатовского института, которые проводятся для школьников, его президент прочел лекцию «Вызовы будущего». Он рассказал об основных направлениях развития науки и технологий и последствиях этого для всего мира.
Ранее в феврале на прошедшем при председательстве президента РФ Владимира Путина заседании Госсовета и Совета по науке и образованию Михаил Ковальчук рассказал о важности строительства инфраструктуры вокруг исследовательских мегаустановок.