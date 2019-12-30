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Туктамышева представила новую программу в дерзком образе из сексуального клипа

, 0:59 | Игорь Рязов Видео 13

Фигуристка выступила на чемпионате России в короткой юбке и мундире. В руках у нее побывали барабан, тарелки и саксофон.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Xue Yubin, Instagram @Юлия Халява

Фигуристка Елизавета Туктамышева выступила на чемпионате России в дерзком образе. 23-летняя спортсменка вышла на лед в короткой юбке и зеленом мундире.

На видео Туктамышева катается с саксофоном в руках. Во время выступления в ее руках также побывали барабан и музыкальные тарелки.

«Одно из самых зажигательных выступлений», — написала зрительница в Instagram.

Twitter @PiNacheT

Любители музыки узнали в образе Туктамышевой героиню из популярного клипа на песню Destination Calabria. В нем сексуальные девушки в похожих нарядах тоже используют барабаны, тарелки и саксофоны.

Как сообщал 5-tv.ru, чемпионат России по фигурному катанию прошел в Красноярске. Первое место по его итогам заняла Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева оказалась на четвертой строчке.

Первенство запомнилось еще одним событием — Евгения Медведева выступила на нем в сломанных коньках. Затем она отказалась от выступления в произвольной программе.

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