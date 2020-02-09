Сколько нужно бегать для профилактики заболеваний сердца, диабета и онкологии

Австралийские медики в ходе исследования выяснили, сколько нужно бегать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологии. Эксперты проанализировали 14 ранее составленных исследований, в которых прослеживалась связь между занятиями спортом и смертностью. В экспериментах приняли участие 230 тысяч человек. Специалисты наблюдали за ними в течение длительного периода: с пяти до 35 лет.

Результаты анализа данных показали, что увеличению продолжительности жизни на 27% способствуют занятия бегом в течение 50 минут в неделю. Причем, как пояснили врачи, уделять этому больше времени — бесполезно. За данный промежуток будет получена максимальная польза для здоровья человека, сообщает focus.de.

Это хорошие новости для всех, кто не может заниматься длинными пробежками и не любит часто бегать», — отмечается в сообщении ученых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советы по профилактике рака дали в Роспотребнадзоре.