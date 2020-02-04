Советы по профилактике рака дали в Роспотребнадзоре

Памятку о мерах по профилактике онкологических заболеваний опубликовал Роспотребнадзор к Всемирному дню борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля с 2005 года.

Раком называют большую группу болезней, характеризующихся неконтролируемым развитием аномальных клеток, которые образуют опухоль. Раковые клетки способны прорастать за пределы опухоли и распространяться на соседние органы — этот процесс называют метастазом.

По данным ведомства, около 30% всех случаев онкозаболеваний возникают из-за нездорового образа жизни — недостаточной физической активности, неправильного питания, курения и употребления алкоголя. Рак вызывают также физические, химические и биологические канцерогены, такие как ультрафиолетовое излучение, асбест, табачный дым, мышьяк в питьевой воде, а также вызванные некоторыми вирусами и паразитами инфекции.

Отмечается, что с возрастом риск возникновения рака увеличивается, особенно внимательными к своему здоровью должны быть те, у чьих родственников были онкологические заболевания. Главными мерами профилактики Роспотребнадзор называет здоровый образ жизни и регулярное обследование.

К первому относится отсутствие вредных привычек, физическая активность, употребление оптимального количества фруктов и овощей, правильный режим сна и бодрствования. Медики советуют также снизить в рационе количество красного мяса и заменить его мясом птицы или рыбой. На развитие онкозаболеваний влияет также употребление продуктов глубокой переработки— колбас, наггетсов, пиццы и прочих. А вот употребление рыбьего жира, наоборот, может снизить риск возникновения опухоли. Уничтожить попавшие в организм вредоносные клетки помогают и прививки от онкогенных вирусов.

«K сожалению, даже соблюдение здорового образа жизни не гарантирует отсутствие опухолей. Поэтому необходимо регулярно проходить обследование. Обнаруженный на ранних стадиях рак легко вылечить, a вот незамеченный вовремя рак действительно может стать смертным приговором», — напоминает Роспотребнадзор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что группа ученых Канадского института перспективных исследований выявила механизм передачи онкологических заболеваний от человека к человеку.