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«Какая женщина!» — Пегова исполнила страстное ча-ча-ча в клипе Агутина

, 16:18 | Анастасия Игонина 28

Актриса сыграла главную роль в ролике на одну из композиций испаноязычного альбома певца.

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Ирина Пегова исполнила главную роль в новом клипе Леонида Агутина. В кадре актриса исполнила страстное ча-ча-ча.

Фото со съемок видео Леонид опубликовал на своей странице в Instagram. Певец сообщил, что это кадры клипа к песне Funky Cha. Композиция станет вторым синглом испаноязычного альбома La Vida Cosmopolita, над которым сейчас работает Агутин.

 
 
 
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Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)

На нескольких снимках Пегова запечатлена во время танца с партнером — судя по названию трека, это ча-ча-ча. На Ирине облегающее синее платье для бальных танцев с бежевыми вставками. Актрису сфотографировали в моменты исполнения классических па. На одном фото она стоит вполоборота к партнеру, одной рукой держась за него, а вторую отведя назад. На втором кадре Пегова чуть отклонилась назад, согнув одну ногу и отставив в сторону другую.

«Когда увидела Ирину Пегову на фото, первой эмоцией было: „Ух ты, какая она!"»

«Боже! Какие мужчины и какая женщина!»

«Ничего себе, Пегова такая крутышка, супер», — восторгаются поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пегова взорвала сеть страстным танцем.

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