  1. Пятый канал
  4. «На это можно смотреть вечно!» — Пегова взорвала сеть страстным танцем

«На это можно смотреть вечно!» — Пегова взорвала сеть страстным танцем

, 18:17 | Мия Субботина 103

Знаменитость опубликовала фрагмент выступления с танцевального конкурса в Санкт-Петербурге в Instagram.

Фото: Instagram @pegovairina

Актриса Ирина Пегова приняла участие в танцевальном конкурсе в Санкт-Петербурге. Звезда театра и кино вышла на паркет вместе с партнером Евгением Раевым и исполнила зажигательную румбу. Фрагментом выступления артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Знаменитость предстала в черном мини-платье с рюшами красного цвета и глубоким декольте, которое эффектно показало бюстгальтер в стразах. На танцполе Ирина продемонстрировала растяжку при исполнении страстного танца румба.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 

Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)

Поклонники пришли в восторг от хореографических способностей знаменитости и отметили, что она танцует крайне профессионально.

«Ну это огонь! С ума сойти»;

«Очень-очень красивые вы»;

«Ирина, не перестаю восхищаться Вами! Вы прекрасны!»;

«На это можно смотреть вечно! Горящий огонь! Запах страсти»;

«Браво, Ирина, браво!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пегова в свете софитов кружилась в танце в облегающем платье с розовыми перьями.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.14
0.10 69.60
0.18
Слабое место: что злит и обижает разные знаки зодиака

Последние новости

18:51
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
18:40
«Осложнения после аварии»: Директор Максим объяснила, почему звезда уходит со сцены
18:29
США выразили готовность полностью обеспечить Белоруссию нефтью
18:17
«На это можно смотреть вечно!» — Пегова взорвала сеть страстным танцем
18:05
Угрожавшую взрывом пассажирку на рейсе S7 арестовали на два месяца
17:58
Минобразования проверит красноярскую школу, где учителей якобы «переселили» в туалет

Сейчас читают

Любовь Толкалина с красными пятнами на лице напугала поклонников
Что можно и категорически нельзя делать 1 февраля в Макарьев день
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]