Актриса Ирина Пегова приняла участие в танцевальном конкурсе в Санкт-Петербурге. Звезда театра и кино вышла на паркет вместе с партнером Евгением Раевым и исполнила зажигательную румбу. Фрагментом выступления артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Знаменитость предстала в черном мини-платье с рюшами красного цвета и глубоким декольте, которое эффектно показало бюстгальтер в стразах. На танцполе Ирина продемонстрировала растяжку при исполнении страстного танца румба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina) 31 Янв 2020 в 2:11 PST

Поклонники пришли в восторг от хореографических способностей знаменитости и отметили, что она танцует крайне профессионально.

«Ну это огонь! С ума сойти»;

«Очень-очень красивые вы»;

«Ирина, не перестаю восхищаться Вами! Вы прекрасны!»;

«На это можно смотреть вечно! Горящий огонь! Запах страсти»;

«Браво, Ирина, браво!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пегова в свете софитов кружилась в танце в облегающем платье с розовыми перьями.