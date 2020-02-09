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«Настоящий мужик!» — Королева показала фото мужа в «идеальной» форме

, 15:38 | Мия Субботина 104

Звезда поделилась забавной фотографией на своей странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @koroleva__star

Певица Наташа Королева решила подшутить над мужем Сергеем Глушко, более известного как Тарзан, и опубликовала в Instagram его фотографию «на пике» физической формы. На снимке она прифотошопила голову супруга к телу тучного незнакомого человека, расположившегося в нижнем белье на диване.

«Муж наконец-то добился идеального результата красоты своего тела! Вот теперь Тарзан выглядит как настоящий мужик! Неужели я дождалась!» — подшутила артистка.

Instagram @koroleva__star

Таким способом знаменитость привлекла внимание подписчиков к предстоящему юбилейному шоу мужа в Москве. Поклонники оценили чувство юмора артистов и написали под постом сотни ироничных комментариев.

«Красавчик! Нет предела совершенству!»;

«Я так и знал, что у него накладки. Юмор великая вещь, Наталия»;

«Шикарное пузо!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наташа Королева показала Тарзана в маске кентавра.

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